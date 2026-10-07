РБК: Герхард Шредер приехал в Москву

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер провел встречу с сотрудниками гипермаркета Globus в Москве, передает РБК. Господин Шредер назначен членом наблюдательного совета компании ООО «Гиперглобус», которая занимается развитием бизнеса Globus в России.

Экс-канцлер на встрече сказал приветственную речь, после чего продолжил общение с сотрудниками в закрытом формате. Он также планирует провести обход магазина. В самой компании его приезд пока не комментировали.

О назначении Герхарда Шредера членом набсовета ООО «Гиперглобус» на прошлой неделе сообщили «Ъ» в компании. Бывший канцлер будет сопровождать стратегическое развитие сети в РФ, участвовать в общем руководстве и способствовать долгосрочному планированию деятельности компании на российском рынке.

Подробности — в материале «Ъ» «Гипермаркеты под наблюдением».