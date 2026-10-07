РБК: Герхард Шредер приехал в Москву
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер провел встречу с сотрудниками гипермаркета Globus в Москве, передает РБК. Господин Шредер назначен членом наблюдательного совета компании ООО «Гиперглобус», которая занимается развитием бизнеса Globus в России.
Экс-канцлер на встрече сказал приветственную речь, после чего продолжил общение с сотрудниками в закрытом формате. Он также планирует провести обход магазина. В самой компании его приезд пока не комментировали.
О назначении Герхарда Шредера членом набсовета ООО «Гиперглобус» на прошлой неделе сообщили «Ъ» в компании. Бывший канцлер будет сопровождать стратегическое развитие сети в РФ, участвовать в общем руководстве и способствовать долгосрочному планированию деятельности компании на российском рынке.
Подробности — в материале «Ъ» «Гипермаркеты под наблюдением».
Назначение Герхарда Шредера относится к российскому оператору, который с января 2025 года действует самостоятельно в юридическом и организационном отношении после выделения из немецкой Globus Holding. Поэтому работа в наблюдательном совете связана с управлением отдельным российским бизнесом, а не только с представительством немецкой группы.
В компании рассчитывают использовать его многолетнее участие в политической, экономической и культурной жизни России для поддержания диалогового подхода. Томас Брух описывал этот подход как конструктивное сотрудничество и совместный поиск жизнеспособных решений. Само участие бывшего политика в наблюдательном совете не отменяет правил о временном управлении активами.