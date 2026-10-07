В Сочи на стройках задержали почти 200 иностранцев

В Сочи полиция провела рейды на строительных объектах в Центральном и Хостинском районах, в ходе которых в отделы полиции доставили почти 200 иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По итогам проверок 26 человек привлекли к административной ответственности за нарушение правил пребывания в России. Им может грозить выдворение за пределы страны. Еще троих привлекли к ответственности за работу без патента.

Кроме того, к ответственности привлекли работодателя, который незаконно привлек иностранных граждан к работе и не исполнил постановление губернатора Краснодарского края.

Проверки провели сотрудники Центра по противодействию экстремизму краевого главка полиции совместно с сотрудниками УВД по Сочи.

Наталья Белоштейн