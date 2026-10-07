Вышел новый альбом швейцарского инструментального дуэта Hermanos Gutierrez

Сейчас у Hermanos Gutierrez около миллиона подписчиков и 3,8 млн слушателей в месяц на Spotify, а суммарный стриминг их каталога оценивается примерно в 1,1 млрд прослушиваний. Главное достоинство нового альбома «Los Ojos Del Condor» состоит в том, что Hermanos Gutierrez ничего не стали менять в проверенных музыкальных схемах. Но вокруг музыки — да, есть история. Перебирая старые семейные фотоальбомы, братья Гутьеррес обнаружили нечеткий снимок 50-летней давности, на котором их отец запечатлен у подножия древней инкской цитадели Мачу-Пикчу. Через несколько недель молодой швейцарский путешественник пересек границу с Эквадором и познакомился с девушкой, будущей матерью Алехандро и Эстевана, что в итоге привело не только к рождению братьев, но и позднее — к появлению их группы. Альбом «Los Ojos Del Condor» стал итогом их путешествия в Перу и Эквадор, которое они запечатлели на камеру Super 8.