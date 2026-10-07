Мы с гитарой хoдим парoй

Редко когда инструментальная музыка становится сенсацией массовой музыкальной индустрии. Швейцарский инструментальный дуэт Hermanos Gutierrez, состоящий из братьев-гитаристов Алехандро и Эстевана Гутьерресов, добился впечатляющих пoказателей в стримингах и демонстрирует растущие концертные сборы. На волне успеха вышел новый альбом Hermanos Gutierrez «Los Ojos Del Condor» («Глаза кондора»), который послушал Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Не совершая особых открытий, братья Гутьеррес предлагают суетливому миру успокаивающее звучание

Фото: Per Ole Hagen / Redferns / Getty Images Не совершая особых открытий, братья Гутьеррес предлагают суетливому миру успокаивающее звучание

Фото: Per Ole Hagen / Redferns / Getty Images

Считается, что залогом успеха Hermanos Gutierrez стало обращение к звуковым ландшафтам спагетти-вестернов. Название переломного в карьере дуэта альбома «El Bueno y el Malo» (2022) в переводе с испанского значит «Хороший и плохой». Не хватало только «злого», чтобы ассоциация с фильмами Серджо Леоне и музыкой Эннио Морриконе была полной. Взлет популярности дуэта совпал с периодом пандемии COVID-19 и последующей эпохой повышенной глобальной тревожности. Братья Гутьеррес очень кстати предложили рынку музыкальный материал, обладающий медитативным, почти гипнотическим эффектом. Газета The Times так и охарактеризовала их творчество: «Успокаивающие гитары для суетливого, безумного мира».

Сейчас у Hermanos Gutierrez около 1 млн подписчиков и 3,8 млн слушателей в месяц на Spotify, а суммарный стриминг их каталога оценивается примерно в 1,1 млрд прослушиваний. Их выступление на шоу Tiny Desk 2023 года посмотрели 7,65 млн раз, и при этом у дуэта не было ни TikTok-хита, ни узнаваемого фронтмена, ни вообще какого-либо вокала.

Просто два человека сидели и играли на гитарах.

Осенний тур 2026 года включает парижский Zenith, лондонский Eventim Apollo и берлинский Tempodrom. В США среди площадок, на которых выступают Hermanos Gutierrez,— Hollywood Bowl, правда, здесь они «разогревают» популярного гавайского автора-исполнителя и серфера Джека Джонсона. Он не только взял их с собой в турне, но и предложил вместе записать саундтрек к своему документальному фильму «Surfilmusic».

А главный фанат Hermanos Gutierrez — это фронтмен группы The Black Keys Дэн Ауэрбах.

Ему было достаточно посмотреть 15 секунд случайного дворового видео, чтобы предложить дуэту контракт с его рекорд-компанией Easy Eye Sound. Ауэрбах не стал перекраивать уникальный стиль братьев, а лишь добавил глубины их первозданному аналоговому звучанию, нашел баланс между сырой аутентичностью и тонкой продюсерской огранкой. За альбом Hermanos Gutierrez «El Bueno y el Malo» (2022) Ауэрбах был номинирован на Grammy как продюсер года. «Los Ojos Del Condor» — их третья совместная работа.

Главное достоинство нового альбома «Los Ojos Del Condor» состоит в том, что Hermanos Gutierrez ничего не стали менять в проверенных музыкальных схемах. Но вокруг музыки — да, есть история. Перебирая старые семейные фотоальбомы, братья Гутьеррес обнаружили нечеткий снимок 50-летней давности, на котором их отец запечатлен у подножия древней инкской цитадели Мачу-Пикчу. Через несколько недель молодой швейцарский путешественник пересек границу с Эквадором и познакомился с девушкой, будущей матерью Алехандро и Эстевана, что в итоге привело не только к рождению братьев, но и позднее — к появлению их группы. Альбом «Los Ojos Del Condor» стал итогом их путешествия в Перу и Эквадор, которое они запечатлели на камеру Super 8.

Фото- и видеоматериалы к альбому действительно выглядят как кадры из спагетти-вестернов. Определение «музыка к несуществующим фильмам» набило оскомину, но его все равно часто используют, описывая композиции Hermanos Gutierrez.

Мелодии из «Los Ojos Del Condor» — идеальный саундтрек к ночному автомобильному путешествию по мексиканской пустыне.

Для создания такого настроения лучше всего подходят слайд-гитары и винтажные электрические клавишные вроде меллотрона или электрооргана Farfisa. А еще братья вернули в палитру акустические гитары с нейлоновыми струнами и впервые использовали чаранго — распространенный в Андах лютневый инструмент с декой из панциря броненосца. Нo никаких сенсационных открытий в мелодии и композиции oни не сделали.

Это темы, легко ложащиеся в том числе и на славянское ухо. В особенности на славянское — ведь в них столько грусти.

Слушателю предлагают знакомую песенную логику — хук, повтор, возвращение темы, мелодию, которую обычно вел бы голос, только здесь она отдана гитаре. А поверх этой конструкции, словно сомбреро, весь роскошный антураж: Эквадор, Мексика, Морриконе и броненосец, перебегающий в свете фар ночное шоссе.