Дмитрий Бивол будет драться с Каллумом Смитом в Екатеринбурге

Бой чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола против британца Каллума Смита пройдет в Екатеринбурге. Планируемая дата поединка — 12 декабря. Об этом заявил генеральный директор RCC Boxing Герман Титов, слова которого приводит пресс-служба промоутерской компании.

Господин Титов сообщил, что стороны «закончили долгие переговоры» и теперь «все необходимые документы для организации поединка подписаны». Официальный анонс боя состоится после согласования со Всемирной боксерской организацией (WBO), Всемирной боксерской ассоциацией (WBA), Международной боксерской федерацией (IBF) и изданием The Ring.

35-летний Дмитрий Бивол, за карьеру одержавший 25 побед (из них 12 — нокаутом) и потерпевший одно поражение, удерживает чемпионские пояса по версиям перечисленных структур. 36-летний Каллум Смит, на счету которого 33 выигранных боя (22 — нокаутом) и два проигранных, имеет статус временного чемпиона WBO и обязательного претендента по ее линии.

О том, что Каллум Смит станет следующим соперником российской звезды, стало известно в начале июля. Проведение боя в Екатеринбурге 12 декабря ожидалось, однако промоутер ждал снятия санкций со стороны WBO. Организация не устраивала титульные поединки в России с 2022 года.

Арнольд Кабанов