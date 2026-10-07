На саммите СНГ обсудят сотрудничество объединения с Ираном и Турцией

Президент России Владимир Путин 8 октября начнет визит в Туркменистан, где пройдет 27-й саммит СНГ, приуроченный к 35-летию этой организации. Впервые в истории во встрече лидеров постсоветских государств в качестве гостя примет участие президент Ирана Масуд Пезешкиан. Одной их ключевых тем саммита станет активизация регионального сотрудничества с участием Ирана и Турции. Для России встречи на саммите СНГ открывают возможности вновь заявить о своем лидерстве на Южном Кавказе.