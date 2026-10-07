На саммите СНГ обсудят сотрудничество объединения с Ираном и Турцией
07.10.2026, 17:26
Президент России Владимир Путин 8 октября начнет визит в Туркменистан, где пройдет 27-й саммит СНГ, приуроченный к 35-летию этой организации. Впервые в истории во встрече лидеров постсоветских государств в качестве гостя примет участие президент Ирана Масуд Пезешкиан. Одной их ключевых тем саммита станет активизация регионального сотрудничества с участием Ирана и Турции. Для России встречи на саммите СНГ открывают возможности вновь заявить о своем лидерстве на Южном Кавказе.
О подготовке к открывающемуся 8 октября саммиту СНГ в Туркменистане, приуроченному к 35-летнему юбилею Содружества, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Свое участие подтвердили девять глав государств СНГ: помимо Туркменистана и России, это президент Азербайджана, премьер-министр Армении, президент Беларуси, президент Киргизии, президент Казахстана, президент Таджикистана, президент Узбекистана. И впервые в истории СНГ на заседание саммита в расширенном составе приглашен президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан»,— сообщил Юрий Ушаков.