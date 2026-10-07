Верховный суд сократил срок криминальному авторитету Марселю Махачкалинскому
07.10.2026, 17:24
Верховный суд России сократил на один месяц срок наказания Марселю Гасанову, которому дали 13 лет колонии особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии, а также оскорбление представителя власти и угрозу применения насилия в отношении сотрудника ФСИН. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Суд отказал осужденному и его защите в просьбе отменить приговор и прекратить дело. Приговор Марселю Гасанову в ноябре 2025 года вынес Свердловский областной суд и дополнительно назначил штраф в 1 млн руб. По данным следствия, в 2024 году бизнесмена назначили «смотрящим» за Свердловской областью. Статусом его наделили криминальные авторитеты Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский). В криминальных кругах Гасанова называли Марселем Махачкалинским или Марсом.
По версии обвинения, Марсель Гасанов распространял и сохранял преступные традиции, а также контролировал и поддерживал деятельность криминальных структур на Среднем Урале. Находясь уже в СИЗО, в марте 2025 года Гасанов публично оскорбил сотрудника свердловского управления ФСИН и угрожал ему. Фигурант частично признал вину по этому эпизоду. На судебных прениях он также отказался от статуса «смотрящего».