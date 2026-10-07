Верховный суд сократил срок криминальному авторитету Марселю Махачкалинскому

По версии обвинения, Марсель Гасанов распространял и сохранял преступные традиции, а также контролировал и поддерживал деятельность криминальных структур на Среднем Урале. Находясь уже в СИЗО, в марте 2025 года Гасанов публично оскорбил сотрудника свердловского управления ФСИН и угрожал ему. Фигурант частично признал вину по этому эпизоду. На судебных прениях он также отказался от статуса «смотрящего».