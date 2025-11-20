Суд разобрался в криминальной иерархии

Свердловский областной суд приговорил «смотрящего» за Свердловской областью Марселя Гасанова к 13 годам исправительной колонии особого режима. Согласно обвинению, таким статусом его наделили криминальные авторитеты Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский). Гособвинитель запрашивал для него 15 лет лишения свободы. Во время своего последнего слова Гасанов отказался от статуса «смотрящего».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Марсель Гасанов, «смотрящий» за Свердловской областью, был осужден по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением) и ч. 2 ст. 321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Гасанова наделили статусом «смотрящего» двое «воров в законе» в сентябре 2024 года — Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский).

Согласно обвинению, он следил за «общаком», вел пропаганду преступной культуры в регионе, решал конфликты между участниками группировок.

В частности, 14 октября 2024 года Гасанов решил конфликт между двумя обвиняемыми, которые находились в СИЗО в Москве. Он, по версии следствия, передал им через других заключенных указания о действиях, которые не допустили бы развития конфликта.

Ранее Марсель Гасанов неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за разбой и незаконный оборот оружия и боеприпасов. «После освобождения из мест лишения свободы фигурант убыл в Дагестан, но вскоре вернулся на постоянное место жительства в Екатеринбург и продолжил противоправную деятельность, которая впоследствии и была пресечена сотрудниками ФСБ, МВД и СКР»,— отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Предъявленное обвинение по статьям об оскорблении представителя власти касается ситуации, когда Гасанов уже был в СИЗО.

«В марте 2025 года обвиняемый, находясь в местах изоляции от общества — в учреждении ГУФСИН России по Свердловской области, публично, в грубой форме оскорбил сотрудника учреждения, а также высказал в его адрес угрозы применения насилия»,— рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

В оскорблении и угрозах сотруднику ФСИН Марсель Гасанов вину признал частично. От статуса «смотрящего» он публично отказался, выступая во время судебных прений. Тогда он был крайне эмоционален: размахивал руками, кричал на своего адвоката, указывал на прокурора и заявлял, что его дело сфабриковано.

«Я не чувствую себя виноватым. То, что я испытал за этот год, я врагу не пожелаю. Никакой я не "смотрящий", уже устал это говорить. Я никогда не был криминальным авторитетом»,— заявлял он. По его словам, у него нет ничего, кроме долгов. «Я одежду последний раз в 2023 году покупал»,— сказал Марсель Гасанов.

Гособвинитель, выступая на прениях, рассказал, что Гасанов получал около 150 тыс. руб. ежемесячно у УК «Ремстройкомплекс» за общее покровительство и «крышевание». Деньги Гасанову передавали либо лично, либо через посредника. Когда директор отказывался платить, то Гасанов угрожал ему, портил имущество сотрудников компании.

Сумма контролируемого им «общака» составляла более 1,5 млн руб., часть из которых он перераспределял по ИК-57, ИК-10 и другим. Гасанов также пытался перераспределить деньги из «общака» Тюменской области, пользуясь помощью местных авторитетов. Что касается вещественных доказательств: у Гасанова был найден перстень с воровской звездой, сам он имеет татуировки с «воровскими погонами». Прокурор также заявлял, что Марсель Гасанов связан с авторитетом Ахмедом Шалинским и азербайджанской диаспорой Шахина Шыхлинского, который сейчас находится под следствием. Кроме этого, у Гасанова был конфликт с «вором в законе» Георгием Акоевым (Гия Свердловский, находится под следствием).

Оппонируя обвинению, адвокат заявлял, что перстень был подарен другом Гасанова и несет иной смысл, не связанный с криминальной жизнью, большая часть свидетелей не называли источник своей осведомленности. Что касается перераспределения общака — были представлены лишь скриншоты.

Гособвинитель просил суд назначить Марселю Гасанову наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а последующего срока – в колонии особого режима. По итогам Свердловский облсуд назначил ему 13 лет исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год и штраф в размере 1 млн руб.

Артем Путилов