APA: Азербайджан выразил протест ФРГ из-за материала о связи с делом Ханнинга
07.10.2026, 17:09
Азербайджан выразил протест Германии из-за публикации Der Spiegel, в которой говорилось о шпионаже бывшего главы разведки ФРГ Августа Ханнинга в пользу азербайджанской стороны. Об этом сообщило азербайджанское агентство APA.
Как сообщили дипломатические источники APA, Азербайджан выразил протест в канцелярию канцлера ФРГ и в МИД.
Совет по медиа и вещанию Азербайджана также назвал публикацию дезинформацией и частью кампании клеветы.
Августа Ханнинга, который возглавлял Федеральную разведывательную службу ФРГ с 1998 по 2005 год, задержали 6 октября. Немецкая прокуратура подозревает его в шпионаже и госизмене. По версии следствия, в 2010 году он договорился о покупке сведений разведки для передачи их третьим сторонам. Среди 2 тыс. документов оказалась и секретная информация. Как сообщил Der Spiegel со ссылкой на материалы расследования, часть информации могла быть предназначена для азербайджанской разведки.