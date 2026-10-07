Американца приговорили к тюремному сроку за накрутку прослушиваний у ИИ-музыки
07.10.2026, 17:30
6 октября федеральный суд по Южному округу Нью-Йорка приговорил жителя города Корнелиус (штат Северная Каролина) Майкла Смита к полутора годам лишения свободы за накрутку прослушиваний трекам, созданным с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило Министерство юстиции США. Как отмечает Forbes, это стало первым уголовным делом, связанным с мошенничеством при использовании ИИ для накрутки и создания музыки на стримингах.
В марте текущего года Майкл Смит признал вину по этому делу — он загружал на стриминговые сервисы созданную ИИ музыку и накручивал ей прослушивания с помощью ботов. В период с 2017 по 2024 год он с помощью нейросетей создал тысячи песен и загрузил их на стриминговые сервисы, включая Amazon Music, Apple Music, Spotify, YouTube Music. Минюст сообщил, что обманутые стриминговые сервисы заплатили ему за эти якобы набравшие в общей сложности миллиарды просмотров треки около $8 млн.