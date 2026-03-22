Музыкальная ботоферма

Гражданин США Майкл Смит признал вину в мошенничестве на миллионы долларов — он загружал на стриминговые сервисы созданную искусственным интеллектом (ИИ) музыку и накручивал ей прослушивания с помощью ботов. Обманутые стриминговые сервисы заплатили ему за «популярные» треки более $10 млн. Теперь музыкальному мошеннику грозит до пяти лет тюрьмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Житель города Корнелиус (штат Северная Каролина) Майкл Смит признал свою вину в мошенничестве, в результате которого он с помощью ИИ получил миллионы долларов от музыкальных стриминговых сервисов. Об этом сообщил федеральный прокурор по Южному округу Нью-Йорка Джей Клейтон. Обвинения Майклу Смиту были предъявлены еще в сентябре 2024 года. Его признали виновным в совершении мошенничества с применением ИИ. Теперь он сам признал вину по этому делу.

По данным следствия, Майкл Смит с помощью ИИ создал тысячи песен и загрузил их на стриминговые сервисы, включая Amazon Music, Apple Music, Spotify, YouTube Music.

Затем он создал тысячи бот-аккаунтов, при помощи которых продвигал свои же нейросетевые треки. В результате количество фальшивых прослушиваний составило несколько миллиардов.

Современная модель авторских отчислений на стриминговых сервисах во многом зависит от количества прослушиваний треков. Такие отчисления и были целью мошенника. «Хотя сами песни и их слушатели были поддельными, миллионы долларов, полученные Смитом, были вполне реальными»,— говорится в заявлении прокурора. По данным следствия, в период с 2017 по 2024 год он получил за счет авторских отчислений более $10 млн, а загруженные им песни «прослушивали» в среднем по 661 тыс. раз в день.

Сам Смит согласился выплатить компенсацию $8,1 млн. Кроме того, за мошенничество ему грозит до пяти лет тюрьмы. Судебное заседание по этому делу состоится 29 июля.

Как отмечает The Guardian, дело против Майкла Смита стало одним из первых успешных случаев преследования мошенничества с использованием ИИ в музыкальной сфере.

В последнее время создание музыки с помощью ИИ находится в центре обсуждений и споров. Многие музыканты критикуют распространение музыки, сгенерированной нейросетями. В ноябре 2025-го британские музыканты, в том числе Пол Маккартни, выпустили альбом в знак протеста против ИИ в музыке. При этом, по данным недавнего опроса музыкального стримингового сервиса Deezer и компании Ipsos, 97% слушателей не смогли различить музыку, написанную ИИ и человеком.

Яна Рождественская