В «Новостали-М» рассказали о падении потребления металла

«Новосталь-М» — металлургический холдинг, основными активами которого являются Абинский электрометаллургический завод (АЭМЗ) и Металлургический завод «Балаково». АЭМЗ был запущен в Абинске Краснодарского края в 2010 году. На сегодняшний день это один из самых современных и развивающихся заводов в России, реализующий свою продукцию по всему миру. Металлургический завод «Балаково» специализируется на производстве сортового и фасонного проката в Приволжском федеральном округе. Первую тонну проката завод выпустил в декабре 2013 года. «Новосталь-М» обеспечивает всю цепочку производства высокотехнологичной продукции. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром холдинга является Иван Демченко.