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Выпуск газеты №185«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

В «Новостали-М» рассказали о падении потребления металла

07.10.2026, 17:12
В холдинге «Новосталь-М» (владеет Абинским электрометаллургическим заводом) «Ъ-Кубань» рассказали о падении потребления металла и сокращении его экспорта.

Егор Снетков / Коммерсантъ

«"Новосталь-М" также видит падение потребления в РФ арматурного проката за 8 месяцев на 4%, экспорта на 13%. К сожалению, к концу года ожидается падение на уровне 5–6% в потреблении и более 17% в экспорте»,— сообщил изданию директор по коммуникациям «Новосталь-М» Екатерина Романова.

«Новосталь-М» — металлургический холдинг, основными активами которого являются Абинский электрометаллургический завод (АЭМЗ) и Металлургический завод «Балаково». АЭМЗ был запущен в Абинске Краснодарского края в 2010 году. На сегодняшний день это один из самых современных и развивающихся заводов в России, реализующий свою продукцию по всему миру. Металлургический завод «Балаково» специализируется на производстве сортового и фасонного проката в Приволжском федеральном округе. Первую тонну проката завод выпустил в декабре 2013 года. «Новосталь-М» обеспечивает всю цепочку производства высокотехнологичной продукции. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром холдинга является Иван Демченко.

Ранее сообщалось, что, по оценкам «Северстали», по итогам января—августа 2026 года потребление металла в РФ сократилось на 16% к уровню 2024 года. Об этом на конференции «Рынки металлопроката: продажи, производство, стратегия» рассказал директор по маркетингу «Северстали» Дмитрий Максимов. По его словам, на спрос на металл в жилищном строительстве влияют высокая стоимость заимствований и охлаждение жилищного рынка, в машиностроении — сокращение программ поддержки и давление импорта, в инфраструктурном строительстве — перенос сроков крупных проектов и более низкая металлоемкость новых объектов. Также он добавил, что дополнительную нагрузку на отрасль создает рост тарифов естественных монополий, логистических расходов и затрат на оплату труда.

Михаил Волкодав