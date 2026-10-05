В первом квартале потребление металла в РФ сократилось на 16% к уровню 2024 года

По оценкам «Северстали», по итогам января—августа 2026 года потребление металла в РФ сократилось на 16% к уровню 2024 года, подсчитали в «Северстали». Заметного роста спроса не стоит ждать раньше второй половины 2027 года из-за высокой стоимости заемного финансирования, охлаждения жилищного рынка и переноса инфраструктурных проектов, указывают опрошенные “Ъ” аналитики и участники рынка. Дополнительную нагрузку на металлургическую отрасль создает рост тарифов, логистических расходов и зарплат.

Металлопотребление в 2026 году не восстанавливается, по итогам первого квартала оно упало до минимума с 2021 года — до 8,5 млн тонн, а в январе—августе сократилось на 16% по отношению к тому же периоду 2024 года, сообщил на конференции «Рынки металлопроката: продажи, производство, стратегия» директор по маркетингу «Северстали» Дмитрий Максимов. На спрос на металл в жилищном строительстве, пояснил он, влияют высокая стоимость заимствований и охлаждение жилищного рынка, в машиностроении — сокращение программ поддержки и давление импорта, в инфраструктурном строительстве — перенос сроков крупных проектов и более низкая металлоемкость новых объектов. Дополнительную нагрузку на отрасль создает рост тарифов естественных монополий, логистических расходов и затрат на оплату труда, добавил менеджер.

Для строителей, как отмечает директор по строительству «Балчуг Девелопмент» Андрей Юданов, этот год уже потерян. На восстановление спроса со стороны жилищного строительства рассчитывать не приходится.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нечего делать из этих гвоздей».