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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Башкортостан

Октябрьский райсуд Уфы обязали вовремя публиковать решения

07.10.2026, 17:00
Октябрьский районный суд Уфы уличили в несоблюдении сроков изготовления судебных актов и публикации итоговых решений. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Башкирии.
По итогам проверки президиум Верховного суда Башкирии обязал председателя райсуда и его заместителей устранить нарушения. Сделать это необходимо до 1 января 2027 года.
Заседание президиума провел председатель Верховного суда Башкирии Раиль Шайдуллин.

Идэль Гумеров