В аэропорту Сочи на 7 октября запланировано 147 рейсов

Аэропорт Сочи 7 октября работает в соответствии с фактическим расписанием и выполняет суточный план полетов. На сегодня запланированы 71 рейс на прилет и 76 на вылет. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Аэропорт рассчитывает обслужить около 21 тыс. пассажиров. Обстановка в терминале спокойная, скоплений пассажиров не наблюдается.

Пассажирам рекомендуют перед поездкой в аэропорт уточнять статус своего рейса у авиакомпании, а также следить за информацией на электронных табло, информационных экранах и через аудиообъявления в терминале.

Наталья Белоштейн