Лавров: США приняли к сведению позицию России по переговорам с Украиной
07.10.2026, 17:03
США приняли к сведению и поняли позицию России по поводу организации переговоров с Украиной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он указал на масштабные атаки ВСУ на российскую территорию в дни проведения выборов в Госдуму.
«Мы обозначили, что в таких условиях мы хотим понимать, с какими предложениями (президент Украины Владимир.— "Ъ") Зеленский направит своих парламентеров. Нам это очень важно»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции после заседания совета глав МИД СНГ (цитата по ТАСС). Он добавил, что вопрос о переходе от заявлений к конкретной работе надо задавать не российской стороне.
Обсуждение переговоров при участии делегаций России, Украины и США активизировалось после визита в сентябре американских спецпосланников Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Президент России Владимир Путин заявлял об отсутствии желания Украины приостанавливать боевые действия. Актуальных планов по трехсторонней встрече сейчас нет, отмечали в российском МИД.