В МИД России заявили об отсутствии планов трехсторонней встречи по Украине

Актуальных планов по проведению контактов в формате Россия—США—Украина сейчас нет. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

По словам дипломата, такие контакты проводились в прошлом, но были прерваны Украиной. «Никаких актуальных планов проведения контактов в этом формате на сегодня не имеется. Что будет дальше, зависит не от нас»,— пояснил господин Рябков журналистам. Он также напомнил, что российская сторона к такому взаимодействию открыта.

В сентябре США возобновили посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер приезжали в Москву и Киев, где встречались с президентом России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Однако дальше этих инициатив переговорный процесс не продвинулся.