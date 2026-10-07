В МИД России заявили об отсутствии планов трехсторонней встречи по Украине
Рябков: планов новой встречи России, США и Украины пока нет
Актуальных планов по проведению контактов в формате Россия—США—Украина сейчас нет. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, передает «РИА Новости».
По словам дипломата, такие контакты проводились в прошлом, но были прерваны Украиной. «Никаких актуальных планов проведения контактов в этом формате на сегодня не имеется. Что будет дальше, зависит не от нас»,— пояснил господин Рябков журналистам. Он также напомнил, что российская сторона к такому взаимодействию открыта.
В сентябре США возобновили посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер приезжали в Москву и Киев, где встречались с президентом России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Однако дальше этих инициатив переговорный процесс не продвинулся.
Возобновление трехсторонних контактов упирается в отсутствие согласованной основы для переговоров. Москва ожидает выполнения договоренностей президентов России и США на Аляске, тогда как украинская сторона настаивает на гарантиях безопасности без территориальных уступок; одновременно от Киева, по заявлению Сергея Рябкова, не поступило отклика на предложения Кремля.
В 2026 году стороны провели три раунда переговоров — в Абу-Даби и Женеве, однако следующая встреча, запланированная на март в ОАЭ, не состоялась из-за эскалации на Ближнем Востоке. Российская сторона также заявляла, что не может принять американские предложения без изменений, поскольку считает их недостаточными для устранения причин конфликта; поэтому посреднические усилия США пока не создали устойчивого канала для продолжения переговоров.