Клубы Евролиги единогласно отклонили предложение НБА о слиянии

Проект, за счет которого НБА, сильнейшая в мире баскетбольная лига, желает захватить европейский рынок, был анонсирован около полутора лет назад. Партнером североамериканской структуры выступила Международная федерация баскетбола (FIBA), а речь поначалу шла об отдельном соревновании с участием 16 команд. Однако со временем НБА, очевидно, желавшая опираться не только на новообразованные клубы, но и на узнаваемые спортивные бренды, перешла к переговорам с Евролигой. Этот турнир на протяжении последних десятилетий на континенте имел статус флагманского. Евролиге сотрудничество сулило прирост прибыли, а НБА — упрощение входа на новую территорию.