Клубы Евролиги единогласно отклонили предложение НБА о слиянии
07.10.2026, 16:52
По планам Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) уже в ближайшее время учредить новую европейскую лигу был нанесен удар. Клубы главного континентального соревнования — Евролиги — единогласно высказались против слияния. Большинство выступили за то, чтобы дать североамериканским партнерам время сделать предложение привлекательнее. Но нашлись и те, кто посчитал выдвинутые НБА условия унизительными, и настроен радикально против продолжения переговоров.
6 октября в итальянском Черноббио состоялся саммит Евролиги — престижнейшего клубного баскетбольного турнира континента. Главным его событием стало обсуждение предложения о слиянии с НБА. Оно, как и ожидалось, было единогласно отвергнуто. Соответственно, под большим вопросом планы североамериканцев осуществить европейскую экспансию. Источник The Athletic уверен, что запуск нового турнира в намеченные НБА сроки, то есть осенью 2027 года, без объединения с Евролигой «невозможен».
Проект, за счет которого НБА, сильнейшая в мире баскетбольная лига, желает захватить европейский рынок, был анонсирован около полутора лет назад. Партнером североамериканской структуры выступила Международная федерация баскетбола (FIBA), а речь поначалу шла об отдельном соревновании с участием 16 команд. Однако со временем НБА, очевидно, желавшая опираться не только на новообразованные клубы, но и на узнаваемые спортивные бренды, перешла к переговорам с Евролигой. Этот турнир на протяжении последних десятилетий на континенте имел статус флагманского. Евролиге сотрудничество сулило прирост прибыли, а НБА — упрощение входа на новую территорию.