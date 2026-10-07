ХДС помог «Альтернативе для Германии» прийти к власти в Саксонии-Анхальт
07.10.2026, 16:48
Правительство Фридриха Мерца, как и сам канцлер, находится в глубоком кризисе, с тех пор как правые победили на местных выборах в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге—Передней Померании, а «Левые» — в Берлине. И теперь этот кризис может существенно обостриться. Причина — в прошедшем 6 октября в ландтаге (земельный парламент) голосовании за посты председателя парламента и его заместителей. И если то, что правые впервые смогут их получить, было ожидаемо, то помощь АдГ от традиционных партий стала для всех сюрпризом.
В ландтаге Саксонии-Анхальт нового созыва «Левые», СДПГ и «Зеленые» имеют по восемь мест, еще 14 — у ХДС, 39 — у АдГ и пять — у «Союза Сары Вагенкнехт». Последняя должна была открыто поддержать «Альтернативу», ссылаясь на то, что исполняет волю избирателей федеральной земли, более 40% из которых отдали голоса за правых. Еще до голосования «Левые», социал-демократы (СДПГ) и «Зеленые» заявили, что не будут поддерживать кандидатов от «Альтернативы». Лидер парламентской фракции христианских демократов (ХДС) Свен Шульце призвал своих однопартийцев воздержаться. Однако его призыву последовали не все.