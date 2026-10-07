Главу Косово избрали после изменений закона о Специальном суде в Гааге

Косовский парламент избрал президентом республики главу Академии наук Юстину Широку-Пулю. Тем самым Косово избежало роспуска парламента, углубления продолжающегося уже полтора года политического кризиса и сохранило доступ к выделенным Приштине ЕС €170 млн. Избрание нового президента стало возможным только после принятия косовским парламентом поправок к закону о Специальном суде в Гааге, существенно сокращающих его полномочия.