Главу Косово избрали после изменений закона о Специальном суде в Гааге
07.10.2026, 16:35
Косовский парламент избрал президентом республики главу Академии наук Юстину Широку-Пулю. Тем самым Косово избежало роспуска парламента, углубления продолжающегося уже полтора года политического кризиса и сохранило доступ к выделенным Приштине ЕС €170 млн. Избрание нового президента стало возможным только после принятия косовским парламентом поправок к закону о Специальном суде в Гааге, существенно сокращающих его полномочия.
Депутатам косовского парламента удалось избрать нового президента за несколько минут до истечения отведенного конституционным судом срока — 24:00 6 октября. На должность избрали 73-летнего профессора экономики Юстину Широку-Пулю, которая возглавляла Академию наук. В первом же туре она получила необходимые для избрания президентом две трети голосов в 120-местном парламенте.
Избрание нового президента стало результатом договоренности правящего движения «Самоопределение» премьера Альбина Курти и крупнейшей в оппозиции Демократической партии. Главным же условием косовских демократов, без поддержки которых получение любым кандидатом правящей партии большинства в две трети голосов было нереально, стало предварительное принятие парламентом изменений в закон о Специальном суде в Гааге.