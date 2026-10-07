Президент в обмен на поправки

Косовский парламент избрал президентом республики главу Академии наук Юстину Широку-Пулю. Тем самым Косово избежало роспуска парламента, углубления продолжающегося уже полтора года политического кризиса и сохранило доступ к выделенным Приштине ЕС €170 млн. Избрание нового президента стало возможным только после принятия косовским парламентом поправок к закону о Специальном суде в Гааге, существенно сокращающих его полномочия. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Косово Юстина Широка-Пуля

Фото: Visar Kryeziu / AP Президент Косово Юстина Широка-Пуля

Фото: Visar Kryeziu / AP

Депутатам косовского парламента удалось избрать нового президента за несколько минут до истечения отведенного конституционным судом срока — 24:00 6 октября. На должность избрали 73-летнего профессора экономики Юстину Широку-Пулю, которая возглавляла Академию наук. В первом же туре она получила необходимые для избрания президентом две трети голосов в 120-местном парламенте.

Избрание нового президента стало результатом договоренности правящего движения «Самоопределение» премьера Альбина Курти и крупнейшей в оппозиции Демократической партии. Главным же условием косовских демократов, без поддержки которых получение любым кандидатом правящей партии большинства в две трети голосов было нереально, стало предварительное принятие парламентом изменений в закон о Специальном суде в Гааге.

Этот суд был создан косовским парламентом под давлением США в 2015 году с целью привлечения к ответственности бывших командиров и бойцов Армии освобождения Косово (АОК), совершивших военные преступления в ходе вооруженной борьбы косовских албанцев против Сербии в 1998–1999 годах. Хотя гаагский суд все решения принимает «от имени Косово», его персонал составляют исключительно иностранцы, и работает он в Гааге. 16 сентября суд приговорил экс-премьера и экс-президента Косово Хашима Тачи к 25 годам тюремного заключения по обвинению в военных преступлениях, а трое других бывших командиров АОК получили от 13 до 25 лет тюрьмы (см. “Ъ” от 17 сентября). В Косово назвали приговор «шокирующим» и рассчитывают на его пересмотр.

Предложенные Демпартией поправки предполагают существенное сужение полномочий Специального суда. В частности, максимальное наказание хотят ограничить 15 годами, проектом также предусмотрены право обжаловать приговор в Верховном суде Косово и возможность для осужденных отбывать назначенный срок на территории страны.

Косовские депутаты 5 октября проголосовали за поправки в первом чтении. Окончательное же их принятие партия премьера обусловила предварительным утверждением парламентом ее кандидата в президенты. Однако две предложенные «Самоопределением» кандидатуры оппозиция все равно отвергла и категорически настаивала на том, чтобы сначала проголосовать по поправкам. Того же требовали и сотни демонстрантов, которые с 5 октября блокировали парламент: они периодически устраивали потасовки с полицией и пытались прорваться в здание.

К вечеру 6 октября ситуация в Приштине накалилась до предела. Неизбрание депутатами до полуночи президента означало роспуск парламента, новые внеочередные выборы, четвертые за полтора года, и углубление продолжающегося уже полтора года политического кризиса. Кроме того, перманентная косовская нестабильность сильно раздражает Запад, который вынужден приостановить продвигаемый им процесс нормализации отношений между Приштиной и Белградом. Косово же это грозило не только замораживанием евроинтеграции, но и потерей €170 млн, выделенных Приштине планом роста ЕС для кандидатов.

За два часа до полуночи Альбин Курти неожиданно предложил на пост президента главу Академии наук Юстину Широку-Пулю, которая одно время была министром и депутатом от Демпартии. Согласился премьер и на предварительное голосование по поправкам. Демпартия оба предложения тут же приняла. Поправки к закону о Специальном суде в Гааге были приняты окончательно подавляющим большинством, после чего 81 депутат проголосовал за нового президента Косово.

«Мой мандат не принадлежит только одному человеку, он принадлежит всем. Буду президентом всех граждан»,— заверила сразу после голосования новоизбранный президент.

Ее кандидатура стала результатом компромисса между косовским премьером и оппозицией. Как в свое время и кандидатура прежнего президента Вьосы Османи, которую тоже предложил Альбин Курти и которая была до того связана с оппозиционным «Демсоюзом Косово». Однако нынешний кризис в Косово был вызван во многом именно последовавшими затем разногласиями между премьером и президентом.

Геннадий Сысоев