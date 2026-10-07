В Башкирии начали строить школьную столовую по требованию прокуратуры
07.10.2026, 16:26
В селе Акъяр Хайбуллинского района началось строительство школьной столовой. Построить столовую потребовала прокуратура.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, почти 700 учеников местной школы вынуждены были питаться в здании общежития колледжа. Его помещения не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Надзорное ведомство обращалось в районную администрацию с требованием построить столовую и привлекало должностных лиц муниципалитета к административной ответственности за нарушения при организации питания.
Муниципалитет вынужден был найти финансирование, подготовить проект столовой и начать строительство.