В Башкирии начали строить школьную столовую по требованию прокуратуры

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, почти 700 учеников местной школы вынуждены были питаться в здании общежития колледжа. Его помещения не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Надзорное ведомство обращалось в районную администрацию с требованием построить столовую и привлекало должностных лиц муниципалитета к административной ответственности за нарушения при организации питания.