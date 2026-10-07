В Самаре суд рассмотрит иски о взыскании с трех жителей более 39 млн рублей в бюджет РФ

Согласно материалам дела, ответчики утверждают, что на принадлежащие им расчетные счета поступали деньги из личных сбережений, после чего они размещались на крипто бирже с последующей конвертацией денежных средств в валюту для извлечения прибыли. Однако экономический смысл операций граждане не обосновывают, источники поступления денежных средств не сообщают, доказательств того, что сделки, по которым они приобретали денежные средства, являются легальными, и совершены в рамках правового поля, не представили.