В Самаре суд рассмотрит иски о взыскании с трех жителей более 39 млн рублей в бюджет РФ
07.10.2026, 16:47
Железнодорожный районный суд Самары принял к производству пять исковых заявлений прокуратуры о взыскании с трех граждан в бюджет РФ более 39 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.
Как уточняют в суде, иски поданы, чтобы противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Менее чем за две недели по счетам, открытым на имя ответчиков, было проведено более двух тыс. операций по зачислению денег от третьих лиц на общую сумму свыше 39 млн руб.
Согласно материалам дела, ответчики утверждают, что на принадлежащие им расчетные счета поступали деньги из личных сбережений, после чего они размещались на крипто бирже с последующей конвертацией денежных средств в валюту для извлечения прибыли. Однако экономический смысл операций граждане не обосновывают, источники поступления денежных средств не сообщают, доказательств того, что сделки, по которым они приобретали денежные средства, являются легальными, и совершены в рамках правового поля, не представили.