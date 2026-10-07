Месси попрощался с Аргентиной голом и двумя передачами в матче с Бенином
07.10.2026, 16:15
Лионель Месси попрощался со сборной Аргентины матчем, в котором было много слез — его и партнеров — и три гола, забитых при непосредственном участии главной футбольной иконы этого века. В двух случаях Месси ассистировал партнерам, поражавшим в Буэнос-Айресе ворота бенинцев, в третьем отличился сам с пенальти.
Вечером 6 октября на стадионе Monumental в аргентинской столице прозвучало, конечно, много слов. Выступал сам Лионель Месси. Он обратился к 85-тысячным трибунам и ко всем, кто смотрел матч и них не попал. А бог его знает, сколько их, смотревших, было… Он настаивал, что уходит «гордым и в покое», но потом признавался, что не хочет покидать поле, ставить точку. А надо, пришло время… Выступал тренер аргентинской сборной Лионель Скалони, который благодарил судьбу за то, что дала ему возможность тренировать «лучшего футболиста в истории». По информационным агентствам разлетались реплики друзей-партнеров Месси — Анхеля Ди Марии, Родриго Де Пауля, президента Аргентины Хавьера Милея. У всех было что сказать.
Но лучше слов остроту момента иллюстрировали картинки. Телекамеры выхватывали слезы на лице Лионеля Месси в автобусе по дороге на арену, перед матчем, когда вверх поднималась гигантская майка сборной с его десятым номером и надписью Gracias, а в небе искрились фейерверки, после матча. Но плакали и другие. Полузащитник Энцо Фернандес так просто рыдал, словно только что потерял кого-то слишком близкого… И на трибунах влажных глаз были сотни, тысячи. А напоминания о боевом пути Лионеля Месси в национальной команде, подготовленные организаторами, боль только усиливали.