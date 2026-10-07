Месси попрощался с Аргентиной голом и двумя передачами в матче с Бенином

Вечером 6 октября на стадионе Monumental в аргентинской столице прозвучало, конечно, много слов. Выступал сам Лионель Месси. Он обратился к 85-тысячным трибунам и ко всем, кто смотрел матч и них не попал. А бог его знает, сколько их, смотревших, было… Он настаивал, что уходит «гордым и в покое», но потом признавался, что не хочет покидать поле, ставить точку. А надо, пришло время… Выступал тренер аргентинской сборной Лионель Скалони, который благодарил судьбу за то, что дала ему возможность тренировать «лучшего футболиста в истории». По информационным агентствам разлетались реплики друзей-партнеров Месси — Анхеля Ди Марии, Родриго Де Пауля, президента Аргентины Хавьера Милея. У всех было что сказать.