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Выпуск газеты №185«Ъ» Газета
Жизнь

В мэрии Москвы раскрыли детали проекта станции метро «Мытищи»

Станция метро «Мытищи» будет рассчитана на более чем 50 тыс. пассажиров в день

07.10.2026, 16:45
Калужско-Рижскую линию Московского метрополитена продлят до городского округа Мытищи. Новую станцию планируют открыть до 2035 года. Ожидается, что ей будут пользоваться более 50 тыс. пассажиров в сутки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Продление Московского метрополитена в область сделает передвижения жителей удобнее и комфортнее. Поездки станут примерно в два раза быстрее, появятся десятки новых маршрутов для мультимодальных поездок»,— отметил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его оценкам, время в пути для жителей района сократится в среднем на 30 минут.
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал продление линии метро в начале сентября. Она продлится на 3,5 км от станции «Медведково». Точное расположение станции «Мытищи» пока неизвестно — его определят на этапе подготовки проекта. По оценкам администрации Москвы, запуск участка снизит нагрузку на Ярославское шоссе и Ярославское направление Московской железной дороги.
Помимо Мытищ, Сергей Собянин анонсировал продление метро до Красногорска, Химок, Одинцово, Балашихи и двух направлений Ленинского района. К разработке власти рассчитывают приступить не раньше 2030 года, уточнял мэр.
Подробнее — в материале «Ъ» «Мытищи и Балашиху достанут из-под земли».

Подземная стройка

О строительстве метро в Москве заговорили еще в начале XX века, но тогда проеки американского инженера Гофа не был одобрен московскими властями. Одной из причин было радикальное неодобрение церкви
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Другой причиной отказа строительства московского метро было «трамвайное лобби» — трамваи приносили значительный доход в городской бюджет
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Бригадир чеканщиков Метростроя Татьяна Федорова (слева)
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В 1923 году иностранная компания Siemens Bauunion GmbH разработала очередной проект строительства подземки. Он предполагал возведение трассы метро от Сокольников до Театральной площади, но денег на реализацию плана так и не нашлось
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15 июня 1931 года на Пленуме ЦК ВКП(б) первый секретарь Московского горкома партии Каганович утвердил окончательный план строительства. Это объяснялось желанием улучшить транспортную ситуацию в городе и частично разгрузить трамвайные линии. Было решено проложить линию от Сокольников до «Парка Культуры» с ответвлением до Смоленской площади
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Строительство первого опытного участка началось в ноябре 1931 года на Русаковской улице. 10 декабря была заложена первая шахта Метростроя
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Технический проект первой очереди метрополитена Москвы был утвержден в 1933 году, поэтому он и считается годом официального начала строительства. Тогда было решено прокладывать маршруты, дублирующие самые популярные трамвайные маршруты Москвы
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Первый пробный поезд по маршруту «Комсомольская» — «Сокольники» прошел 15 октября 1934 года. Первая пробная поездка по всему маршруту от «Сокольников» до «Парка Культуры» и по ответвлению до «Смоленской площади» состоялась 5 февраля 1935 года
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Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. Тогда он включал в себя 13 станций и 14 поездов. До начала Великой Отечественной войны было открыто еще две линии
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Во время Великой Отечественной войны по приказу СНК СССР метро использовалось как бомбоубежище. Во время первой тревоги 22 июля 1941 года там собралось 500 тыс. человек, прятавшихся не только на станциях, но и в тоннелях
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В 1941 году в метро родились 217 детей. Однако метро вовсе не считалось безопасным, некоторые станции неглубокого залегания в случае бомбардировки могли обрушиться и покалечить или убить находившихся там людей. Государственный комитет обороны даже разработал план обрушения метро, в случае если противник подойдет к Москве
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Выступление Кагановича 14 мая 1935 года в Колонном зале Дома Союзов на торжественном заседании, посвященном пуску метро. Он же 15 октября 1941 года приказал уничтожить метрополитен. Тоннели планировалось затопить, а эскалаторы демонтировать, а поезда разобрать. Утром 16 октября 1941 года метрополитен не открылся и не работал первый и последний раз за всю его историю. К вечеру приказ об уничтожении метро был отменен
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Война не помешала строительству метрополитена. В 1943 и 1944 годах были введены в строй два отрезка пути
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После Войны станции продолжали строить в усиленном режиме. Было решено расширить метро и усовершенствовать старые станции
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Станция «Охотный ряд» — единственная в Москве станция, переименованная четыре раза
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В 1937 году на Международной всемирной ярмарке в Париже проект станции «Сокольническая» был удостоен Гран-при
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В облицовке более чем двадцати станций московского метро присутствуют различные окаменелости. Там можно найти раковины наутилусов, аммонитов и других доисторических моллюсков
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Первый состав, в котором объявляли станции, прошел 12 декабря 1951 года по участку «Сокол» — «Площадь Свердлова». С февраля по октябрь 1953 года на Кольцевой линии проводились испытания системы громкоговорящего оповещения пассажиров с целью практической проверки выбранных систем и выявления недостатков в их работе
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