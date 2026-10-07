В мэрии Москвы раскрыли детали проекта станции метро «Мытищи»

«Продление Московского метрополитена в область сделает передвижения жителей удобнее и комфортнее. Поездки станут примерно в два раза быстрее, появятся десятки новых маршрутов для мультимодальных поездок»,— отметил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его оценкам, время в пути для жителей района сократится в среднем на 30 минут.