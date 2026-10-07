В мэрии Москвы раскрыли детали проекта станции метро «Мытищи»
Станция метро «Мытищи» будет рассчитана на более чем 50 тыс. пассажиров в день
07.10.2026, 16:45
Калужско-Рижскую линию Московского метрополитена продлят до городского округа Мытищи. Новую станцию планируют открыть до 2035 года. Ожидается, что ей будут пользоваться более 50 тыс. пассажиров в сутки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Продление Московского метрополитена в область сделает передвижения жителей удобнее и комфортнее. Поездки станут примерно в два раза быстрее, появятся десятки новых маршрутов для мультимодальных поездок»,— отметил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его оценкам, время в пути для жителей района сократится в среднем на 30 минут.
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал продление линии метро в начале сентября. Она продлится на 3,5 км от станции «Медведково». Точное расположение станции «Мытищи» пока неизвестно — его определят на этапе подготовки проекта. По оценкам администрации Москвы, запуск участка снизит нагрузку на Ярославское шоссе и Ярославское направление Московской железной дороги.
Помимо Мытищ, Сергей Собянин анонсировал продление метро до Красногорска, Химок, Одинцово, Балашихи и двух направлений Ленинского района. К разработке власти рассчитывают приступить не раньше 2030 года, уточнял мэр.