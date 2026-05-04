Суд признал банкротом Дагомысское ДРСУ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление ООО «Маркер» (ст. Полтавская) о признании несостоятельным (банкротом) Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления (ДДРСУ). Соответствующая информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Основанием для иска стала задолженность ДДРСУ перед кредитором в размере около 24 млн руб., возникшая из договора субподряда. Как следует из материалов дела, в 2020 году «Маркер» выполнил для управления работы по нанесению дорожной разметки в Сочи, однако контрагент не произвел оплату. В 2021 году ООО «Маркер» взыскало долг через суд, но ДДРСУ, несмотря на судебное решение, так и не перечислило средства на счет субподрядчика.

Конкурсным управляющим назначен Олег Загурский.

ГУП «КК "Дагомысское ДРСУ"» было образовано в 1960 году в поселке Дагомыс (Сочи). Предприятие — один из крупнейших подрядчиков строительства и ремонта дорог в Краснодарском крае. Как ранее было указано на сайте ДДРСУ, оно обслуживает 249 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 65 мостовых сооружений и пр. Предприятие располагает производственными базами в с. Эстосадок, мкр. Хоста, в центре Сочи, мкр. Дагомыс, мкр. Лазаревское. Согласно данным системы Rusprofile, единственным учредителем является департамент имущественных отношений Краснодарского края. В 2025 году выручка компании составила 615 млн руб., что лишь на 1,3% выше показателя 2024 года, однако значительно ниже выручки 2023 года, которая превышала 1,2 млрд руб. Чистая прибыль в 2025 году составила 285 тыс. руб.

Наталья Решетняк