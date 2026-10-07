Балтийский завод начал второй этап испытаний лайнера «Владимир Жириновский»

Балтийский завод ОСК начал второй этап ходовых испытаний круизного лайнера «Владимир Жириновский» проекта PV300VD. Судно вышло в море, где специалисты проверят его маневренность, освещение, а также уровень шума и вибрации, сообщается в официальном канале предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В каютах теплохода предусмотрены балконы, на борту будут рестораны, бары, бассейны и спа-салоны

Фото: пресс-служба балтийского завода ОСК В каютах теплохода предусмотрены балконы, на борту будут рестораны, бары, бассейны и спа-салоны

Фото: пресс-служба балтийского завода ОСК

Первый этап испытаний завершился в начале августа. Тогда лайнер почти неделю провел в Финском заливе: специалисты проверили работу дизель-генераторов на разных режимах, систем управления, связи и навигации. После возвращения на завод на судне продолжили монтаж оборудования и настройку систем.

Четырехпалубный лайнер рассчитан на 310 пассажиров. В его каютах предусмотрены балконы, на борту будут рестораны, бары, бассейны и спа-салоны. Судно сможет совершать круизы по внутренним водным путям с выходом в Черное, Азовское и Каспийское моря.

Строительство лайнера началось в августе 2016 года на заводе «Лотос» в Астраханской области. В декабре 2017 года судно назвали «Петром Великим», позднее оно получило имя «Владимир Жириновский». Лайнер строится по заказу Московского речного пароходства.

«Владимир Жириновский» должен стать первым пассажирским судном такого класса, построенным в России за последние 60 лет. Передать лайнер заказчику планируют в 2026 году.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что круизы на лайнере «Владимир Жириновский» начали бронировать на 2027 год.

Карина Дроздецкая