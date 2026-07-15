Круизы на лайнере «Владимир Жириновский» начали бронировать на 2027 год

Компания «Московское пароходство 1858» открыла продажи круизов на навигацию 2027 года на новом лайнере «Владимир Жириновский», который сейчас проходит достройку. Об этом сообщается на сайте компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изначально лайнер назывался «Петр Великий»

Фото: Судостроительный завод «Лотос» Изначально лайнер назывался «Петр Великий»

Фото: Судостроительный завод «Лотос»

Пятипалубное судно класса «река-море» проекта PV300VD рассчитано на 310 пассажиров. Согласно информации на сайте компании, на первый круиз, который состоится 8-10 мая, уже забронировано 128 мест. В их числе — шесть кают представительского люкса. Стоимость места в такой каюте по максимальному тарифу составляет 263,9 тыс. рублей на одного взрослого пассажира.

По данным компании, лайнер сможет выполнять рейсы по Волге, Черному, Азовскому и Каспийскому морям, а также выходить в Красное и Средиземное моря. Судно рассчитано на эксплуатацию при волнении моря высотой до 3,5 м.

Строительство судна началось 15 августа 2016 года на заводе «Лотос» в Наримановском районе Астраханской области в кооперации с нижегородским объединением «Красное Сормово». В декабре 2017 года круизный лайнер получил имя «Петр Великий», позднее его переименовали в лайнер «Владимир Жириновский». Лайнер строится по заказу Московского речного пароходства. Событие стало историческим для региона, так как за последние 60 лет в России не строили корабли премиум-класса, а в современной истории страны это первый случай. Отметим, что лайнер все еще находится в процессе достройки и не сдан в эксплуатацию. Работы планируется завершить осенью 2026 года.

Карина Дроздецкая