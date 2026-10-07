Стоимость золота опустилась ниже $4100 за унцию впервые с начала августа
Стоимость фьючерса на золото по состоянию на 15:30 мск опустилась до $4098 за тройскую унцию. Последний раз на таком уровне драгметалл торговался 4 августа. К 15:47 цена падает на 1,85%, до $4109, следует из данных биржи Comex.
Фьючерс на золото дешевеет в ожидании протокола Федеральной резервной системы США, отмечает Reuters. «Пока рынок не получит более четкого представления о намерениях регулятора, участники рынка вряд ли захотят наращивать крупные позиции в золоте»,— считают опрошенные агентством аналитики.
Палладий дешевеет на 2,91%, до $1,1 тыс. за унцию, серебро — на 2,55%, до $60,11 за унцию.
Для золота ключевы не только текущие решения Федеральной резервной системы США, но и ожидаемая доходность долларовых инструментов. Когда рынок закладывает более высокие ставки или их сохранение на повышенном уровне, такие инструменты становятся привлекательнее золота, которое не приносит купонов или дивидендов; ожидания снижения ставок, напротив, поддерживают котировки металла.
В протоколе участники рынка будут искать признаки того, готов ли регулятор отказаться от снижения ставок в текущем году и как долго намерен сохранять жесткую политику. Подтверждение длительного периода высоких ставок способно усилить давление на золото, тогда как более мягкий сигнал о дальнейшей траектории ставок может изменить эти ожидания; при менее подробной коммуникации инвесторам сложнее оценивать направление политики и выстраивать позиции.