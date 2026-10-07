Бывшего главу разведки ФРГ Ханнинга арестовали по делу о шпионаже
Следователи заключили под стражу бывшего главу Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Августа Ханнинга по подозрению в шпионаже и госизмене. Ордер на арест господина Ханнинга утвердил следственный судья Федерального верховного суда в Карлсруэ. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на Генпрокуратуру Германии.
Августу Ханнингу вменяют агентурную деятельность в пользу иностранных разведок, сбор гостайны и покушение на госизмену. Его задержали 6 октября. По делу также проходит предполагаемый сообщник господина Ханнинга, бывший высокопоставленный сотрудник BND Манфред Д.
По данным следствия, весной 2010 года Август Ханнинг и Манфред Д. договорились о регулярной передаче разведывательных данных BND. Всего господин Ханнинг получил доступ более чем к 2 тыс. документов, многие из которых содержали секретную информацию разведки. Однажды Август Ханнинг использовал секретные сведения при подготовке материала для сотрудника иностранной разведслужбы.
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В центре дела — обращение с внутренними материалами BND, которые использовались руководством службы для подготовки к закрытым совещаниям по безопасности в Федеральной канцелярии. По данным Bild, электронный носитель с такими документами нашли у Августа Ханнинга во время обысков по делу о похищении детей; после передачи материалов федеральным властям Генеральная прокуратура Германии в мае 2026 года начала изучать возможную утечку.
Связь предполагаемого сообщника с руководством BND могла обеспечивать доступ к широкому кругу информации: Манфред Д. в 2012–2026 годах руководил аппаратом главы службы независимо от того, кто занимал этот пост. Бывшие руководители BND в 2023 году также предупреждали, что большое число проверяющих, имеющих доступ к секретным данным, повышает вероятность утечек.