Бывшего главу разведки ФРГ Ханнинга арестовали по делу о шпионаже

Следователи заключили под стражу бывшего главу Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Августа Ханнинга по подозрению в шпионаже и госизмене. Ордер на арест господина Ханнинга утвердил следственный судья Федерального верховного суда в Карлсруэ. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на Генпрокуратуру Германии.

Августу Ханнингу вменяют агентурную деятельность в пользу иностранных разведок, сбор гостайны и покушение на госизмену. Его задержали 6 октября. По делу также проходит предполагаемый сообщник господина Ханнинга, бывший высокопоставленный сотрудник BND Манфред Д.

По данным следствия, весной 2010 года Август Ханнинг и Манфред Д. договорились о регулярной передаче разведывательных данных BND. Всего господин Ханнинг получил доступ более чем к 2 тыс. документов, многие из которых содержали секретную информацию разведки. Однажды Август Ханнинг использовал секретные сведения при подготовке материала для сотрудника иностранной разведслужбы.

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