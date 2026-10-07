Астронавтка Софи Адено побила женский рекорд пребывания в космосе

Французская астронавтка Софи Адено покинула Международную космическую станцию — она провела в космосе 236 дней. Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ESA). Тем самым она поставила рекорд по длительности пребывания женщины в космосе. Кроме того, как отмечает ESA, ни один европеец ранее не находился в космосе так долго. За время миссии госпожа Адено совершила три выхода в открытый космос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Французская астронавтка Софи Адено и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Aurelien Morissard / Reuters Французская астронавтка Софи Адено и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Aurelien Morissard / Reuters

Софи Адено с 2005 года служила в ВВС Франции, она была пилотом вертолета. В 2022 году она стала астронавткой ESA. Ее миссия была запущена на МКС 13 февраля текущего года. Софи Адено и других членов экипажа доставил туда транспортный корабль Freedom компании SpaceX, он же доставит ее обратно на Землю. Ожидается, что он приводнится в Тихом океане у берегов Калифорнии 8 октября.

Яна Рождественская