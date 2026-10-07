Астронавтка Софи Адено побила женский рекорд пребывания в космосе
Французская астронавтка Софи Адено покинула Международную космическую станцию — она провела в космосе 236 дней. Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ESA). Тем самым она поставила рекорд по длительности пребывания женщины в космосе. Кроме того, как отмечает ESA, ни один европеец ранее не находился в космосе так долго. За время миссии госпожа Адено совершила три выхода в открытый космос.
Французская астронавтка Софи Адено и президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: Aurelien Morissard / Reuters
Софи Адено с 2005 года служила в ВВС Франции, она была пилотом вертолета. В 2022 году она стала астронавткой ESA. Ее миссия была запущена на МКС 13 февраля текущего года. Софи Адено и других членов экипажа доставил туда транспортный корабль Freedom компании SpaceX, он же доставит ее обратно на Землю. Ожидается, что он приводнится в Тихом океане у берегов Калифорнии 8 октября.
377 суток, проведенные Пегги Уитсон на орбите, не являются прямым аналогом показателя Софи Адено, поскольку Уитсон накопила это время за два космических полета. Таким образом, рекорд Адено относится к продолжительности одного непрерывного пребывания в космосе, а не к суммарному времени, проведенному астронавтом за всю карьеру.
Экипаж миссии Crew-12, в состав которого входила Софи Адено, находился на Международной космической станции с середины февраля до отстыковки 7 октября. После отстыковки кораблю требовалось еще более суток, чтобы достичь Земли, однако этот этап не включается во время пребывания экипажа непосредственно на станции.