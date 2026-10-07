Чилийского жандарма обвинили за службу Украине

В Верховном суде ДНР заочно будут судить чилийского наемника с богатой родословной. Луис Торрес, выходец из семьи политиков и учителей, сам одно время служил в правоохранительных органах, а затем на вырученные от продажи машины деньги добрался до Украины. Там он не только воевал в составе ВСУ, но и рассказывал СМИ о «зверствах» российской армии, став весьма известным на родине человеком.

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Фото: личный архив Луис Торрес

Фото: личный архив

В прокуратуре ДНР утвердили обвинение по уголовному делу 50-летнего Луиса Торреса, которому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 (участие наемника в вооруженном конфликте) УК. Было установлено, что Торрес находится на Украине с марта 2022 года, проходя службу солдатом в составе Интернационального легиона ВСУ.

В интервью журналистам сам Торрес рассказал, что узнал о событиях в Донбассе от своих друзей в Молдавии. По их словам, участвуя в боевых действиях, он мог получить до $5 тыс. в месяц.

Продав машину, чилиец купил билет до Варшавы, а оттуда отправился на Украину. Готовиться к боевым действиям его отправили на Яворский полигон (Львовская область). Нанесенный по нему удар российских войск, в результате которого погибло порядка 180 украинских военных и сотни были ранены, наемник описывал как «самое ужасное событие в жизни».

По словам Торреса, в отличие от других добровольцев без военного опыта, ему, как человеку, ранее служившему в чилийской жандармерии и закончившему курсы тактической медицины, выдали форму, защиту и вооружение по натовским стандартам. Следствие установило, что в качестве наемника он служил в ВСУ до мая 2026 года, принимал участие в боевых действиях, жертвами которых становилось и мирное население, а кроме того, они приводили к разрушению гражданской инфраструктуры.

Известность фигурант получил не как солдат, а скорее как блогер и интервьюер. Публикации, в которых он рассказывал о том, что русские «стреляют насмерть, казнят женщин и детей», «бомбят все подряд, включая школы и больницы», оказывались на передовицах десятков чилийских изданий. Многие читатели верили уроженцу города Икике Торресу, выходцу из уважаемой в регионе семьи. Его отец был спортсменом и учителем физкультуры в школе, а дядя — сенатором.

По версии следствия, за службу в ВСУ фигурант получил не менее 4 млн руб.

Задержать чилийца не удалось, поэтому он был заочно арестован судом и объявлен в международный розыск. Заочно пройдет и суд над обвиняемым.

Николай Сергеев