Санатории Сочи продолжают принимать туристов после пожара на танкере

Санатории Сочи продолжают работать в штатном режиме после возгорания нефтяного танкера «Афрамакс Рио» в акватории Черного моря. Гости продолжают отдыхать, изменений в работе санаториев нет. При этом доступ к морским набережным и пляжным территориям временно ограничен, сообщили в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на туроператоров.

«Наши санатории работают в обычном режиме, гости находятся на отдыхе, никаких изменений в работе объектов нет. Утром на побережье была спокойная обстановка: море без волнения, визуально вода чистая, постороннего запаха в воздухе мы не ощущаем»,— сообщили в компании «Росюгкурорт».

При этом в компании отметили, что доступ к пляжам пока ограничен. Работа объектов организована с учетом решений городского оперативного штаба и официальных данных профильных служб. «Для нас главное — безопасность гостей»,— сообщили в «Росюгкурорте».

В РСТ подчеркнули, что ограничения на доступ к пляжным территориям носят временный характер. Решение об их открытии будет зависеть от дальнейшей ситуации и решений городских властей и профильных служб. Санатории при этом продолжают работу в обычном режиме.

Танкер «Афрамакс Рио» загорелся вечером 6 октября после атаки безэкипажных катеров. Судно под флагом Либерии перевозило нефть. Экипаж из 23 человек был спасен, по предварительной информации, пострадавших нет. Открытое горение на танкере было ликвидировано днем 7 октября. Спасательные суда продолжают дежурство, а к ликвидации последствий происшествия приступила сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края.

После возгорания городской оперативный штаб Сочи временно ограничил доступ к морским набережным и пляжам. Специалисты продолжают мониторинг состояния окружающей среды. По данным РСТ, утром 7 октября на побережье была спокойная обстановка: море было без волнения, визуально вода оставалась чистой, постороннего запаха в воздухе не ощущалось.

В РСТ напомнили, что туристам следует ориентироваться на решения городских властей и профильных служб в отношении доступа к пляжным территориям. Санатории продолжают принимать и размещать гостей в штатном режиме.

Мария Удовик