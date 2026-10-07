«Единая Россия» проводит мониторинг ремонта дворовых территорий в Воронеже

Депутат Воронежской областной Думы, член фракции «Единой России» Евгений Китаев на регулярной основе проводит мониторинг дворовых территорий многоквартирных домов, где ведутся ремонтные работы и благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», народной программы «Единой России» и на средства, выделенные из депутатского фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Единой России» Фото: Пресс-служба «Единой России»

Парламентарий вместе с активными жителями и старшими по домам оценил качество работ по благоустройству пешеходных зон, асфальтирования меж дворовых проездов и благоустройства территорий. С представителями подрядных организаций обсудили сроки выполнения ремонта на нескольких объектах.

Жители одного из домов по улице Набережная Авиастроителей обратились к депутату с просьбой оказать содействие в установке вазонов для цветов и элементов декора во дворе. Эти работы, пояснили граждане, не предусмотрены в проекте благоустройства. Евгений Китаев подключится к решению вопроса совместно с управой района.

«Благоустройство территорий является одним из приоритетных направлений народной программы «Единой России». Воронежцы регулярно обращаются с соответствующими предложениями. Депутаты и региональное отделение партии ведут работу по благоустройству как в рамках партийного проекта «Городская среда», так и оперативно реагируют на адресные обращения граждан. Отмечу, что с каждым годом растёт вовлечённость людей в такие проекты - граждане активно принимают в них участие. Это значит, что мы вместе делаем наши дворы, улицы, город и регион красивее и создаём комфортные условия для проживания»,- отметил парламентарий.

После мониторинга Евгений Китаев провел встречу с активистами и представителями советов многоквартирных домов, на которой проинформировал об изменениях и нововведениях в Жилищном кодексе, вступивших в силу 1 сентября. Это ряд значимых поправок, направленных на повышение прозрачности управления многоквартирными домами и усиление контроля жильцов за работой управляющих организаций.