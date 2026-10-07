Фестиваль «Игра. Цифра. Искусство» на Урале посетили более 33 тыс. человек

Более 33 тыс. человек посетили уральский фестиваль цифрового творчества «Игра. Цифра. Искусство» (Play Digital Art), который впервые провели на двух площадках — в апреле в Екатеринбурге и в сентябре в Челябинске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка цифрового искусства «Время // Пространство» в «Синара Центре» в рамках пятого фестиваля «Игра. Цифра. Искусство» Фото: София Паникова Министр культуры Свердловской области Илья Марков Фото: София Паникова Выставка цифрового искусства «Время // Пространство» в «Синара Центре» в рамках пятого фестиваля «Игра. Цифра. Искусство» Фото: София Паникова Руководитель фестиваля, преподаватель Екатеринбургской академии современного искусства Наталья Сероштанова Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 4 Выставка цифрового искусства «Время // Пространство» в «Синара Центре» в рамках пятого фестиваля «Игра. Цифра. Искусство» Фото: София Паникова Министр культуры Свердловской области Илья Марков Фото: София Паникова Выставка цифрового искусства «Время // Пространство» в «Синара Центре» в рамках пятого фестиваля «Игра. Цифра. Искусство» Фото: София Паникова Руководитель фестиваля, преподаватель Екатеринбургской академии современного искусства Наталья Сероштанова Фото: София Паникова

На пресс-конференции в Доме журналистов организаторы сообщили, что проект объединил более 170 художников и 70 экспертов из разных городов России. «Я убежден, что развитие межрегиональных связей — одно из важнейших направлений деятельности культуры. Фестиваль начинался как студенческая проектная работа, а теперь воспринимается как федеральный проект»,— рассказал министр культуры Свердловской области Илья Марков.

Организаторы отметили, что по сравнению с прошлым годом посещаемость фестиваля, в частности главного выставочного проекта, выросла в три раза. По результатам опроса более 90% респондентов остались довольны и хотят прийти снова в следующем году. Почти 70% посетителей — женщины, а молодежь (18-35 лет) составила 75% от всей аудитории.

Около 100 художников, показавших свои работы, — молодые авторы, для которых участие в проекте стало возможностью заявить о себе. «Профессиональное сообщество — ключевой аспект, на котором мы фокусируем свое внимание. Потому что фестиваль может стать квалифицированной площадкой для обмена опытом»,— подчеркнула директор Фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» Наталья Левицкая.

Заместитель главы города Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев подчеркнул, что фестиваль был включен в программу празднования 290-летия города. «В отличие от Екатеринбурга, где это уже пятый фестиваль, для нас это первый опыт. Мы с большим воодушевлением ждали, чтобы фестиваль вошел в афишу праздничных мероприятий и, мне кажется, все получилось. Юбилейные события ко Дню города собрали порядка 230 тыс. зрителей, а сам фестиваль стал настоящей наградой для горожан. Мы уже спланировали включить фестиваль в программу мероприятий "Культурная столица России — 2027"»,— отметил Сергей Авдеев.

В будущем география мероприятия будет расширяться. «Мы с коллегами думаем о том, что должны попробовать сделать интервенцию в города Свердловской и Челябинской областей. Пока мы наметили пять городов: Каменск-Уральский, Первоуральск, Новоуральск, Кыштым и Миасс»,— пояснила Наталья Левицкая.

«Игра. Цифра. Искусство» (Play Digital Art) — ежегодный фестиваль цифрового искусства, который с 2022 года проводится в Екатеринбурге и с 2026 года расширил географию до Челябинска. Проект посвящен исследованию разных тем через цифровое искусство и охватывает широкую аудиторию: от студентов и школьников до профессиональных художников и горожан, интересующихся современным искусством и технологиями. В программу входят галерейные выставки цифрового искусства, экспозиции молодых художников, зрелищные мероприятия в городском пространстве, лекции и мастер-классы.

Как прошел фестиваль в Екатеринбурге — в материале «Игры с цифрой»

София Паникова