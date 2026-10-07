Crew Dragon с россиянином Андреем Федяевым отстыковался от МКС

Корабль SpaceX с экипажем миссии Crew-12, в который входит российский космонавт Андрей Федяев, отстыковался от Международной космической станции (МКС). Отстыковка произошла 7 октября в 15:05 мск, передает NASA.

Путь корабля до Земли займет более суток. Приводнение у побережья Калифорнии ожидается около 18:34 мск 8 октября.

Экипаж находится на МКС с середины февраля. Кроме Андрея Федяева, в состав Crew-12 входят астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.