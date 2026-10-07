Путин в день рождения провел совещание с постоянными членами Совбеза
Путин обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики
07.10.2026, 15:17
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Темой встречи стали актуальные вопросы внутренней и внешней политики. Мероприятие организовано в день рождения главы государства 7 октября.
В совещании участвовали премьер Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
На прошлом совещании 24 сентября Владимир Путин обсудил с членами Совбеза дополнительные меры по нейтрализации угроз общественной безопасности. С докладом выступил глава МВД Владимир Колокольцев.