Путин обсудил с Совбезом меры по обеспечению общественной безопасности
Президент Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с членами Совета безопасности. Темой обсуждения стали дополнительные меры по нейтрализации угроз общественной безопасности. С докладом выступил глава МВД Владимир Колокольцев, сообщает пресс-служба Кремля.
Подробности доклада и другие подробности встречи в Кремле не привели. В совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Совета федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Собеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, глава Минобороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
В предыдущий раз президент провел совещание с Совбезом 4 сентября. Тогда власти обсудили профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, а также меры по предотвращению подростковой преступности.
В предыдущих обсуждениях Совета безопасности общественная безопасность включала борьбу с организованной преступностью, защиту транспорта и транспортной инфраструктуры от терактов, помощь населению при наркологической угрозе, а также пожарную безопасность и снижение рисков чрезвычайных ситуаций в паводковый период. Таким образом, обозначенная тема охватывает несколько самостоятельных направлений, а не одну конкретную угрозу.
Отдельное внимание уделялось антитеррористической защищенности транспорта: в сообщении от 8 ноября 2024 года приводилась оценка, что в 2023 году при проверках таких мер выявили более 200 тыс. нарушений, а риски диверсий и терактов существенно возросли. Эти данные объясняют, почему в повестке Совета безопасности меры безопасности инфраструктуры рассматриваются наряду с правоохранительными мерами, но не раскрывают содержание нынешнего доклада МВД.