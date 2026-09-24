Путин обсудил с Совбезом меры по обеспечению общественной безопасности

Президент Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с членами Совета безопасности. Темой обсуждения стали дополнительные меры по нейтрализации угроз общественной безопасности. С докладом выступил глава МВД Владимир Колокольцев, сообщает пресс-служба Кремля.

Подробности доклада и другие подробности встречи в Кремле не привели. В совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Совета федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Собеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, глава Минобороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

В предыдущий раз президент провел совещание с Совбезом 4 сентября. Тогда власти обсудили профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, а также меры по предотвращению подростковой преступности.