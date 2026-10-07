В Квебеке на выборах в парламент победили сторонники отделения от Канады
07.10.2026, 15:12
Сепаратистской Квебекской партии удалось прийти к власти впервые с 2014 года. Результат во многом ошеломляющий — политическая сила, еще четыре года назад имевшая всего три места в парламенте провинции, теперь сформирует новое правительство, завоевав на выборах 59 мандатов. У сепаратистов будет кабинет меньшинства.
Это значит, что обещанный ими новый референдум о выходе Квебека из состава Канады, что большинство жителей провинции к тому же и не поддерживает, будет не так уж легко организовать. Зато правые взгляды квебекских сепаратистов нашли отклик у избирателей.
«Мы станем правительством с уникальным характером. Мы будем откровенны. Мы будем честны и расскажем людям о грядущих переменах»,— заявил Сен-Пьер Пламондон вскоре после своей победы. И вновь выразил приверженность идее референдума: «Мужественная борьба франкофонов за защиту своего языка и культуры увенчается успехом, когда у них появится собственная страна».