В Польше студент техникума напал с ножом на учащихся

В польском городе Остроленка 19-летний студент техникума напал с ножом на однокурсников. Известно о восьми пострадавших. Один из них — преподаватель. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает местная радиостанция Rmf24.

Инцидент произошел во время урока — около 11:00 по местному времени (12:00 мск). Нападавший попытался скрыться, однако вскоре был задержан возле городского пляжа, следует из сообщения полиции в X.

Мэр города Павел Невядомский сообщил, что ситуация находится под контролем. Учебное заведение, где произошло нападение, временно закрыто. Во всех остальных школах города ввели усиленные меры безопасности — доступ посторонних лиц ограничен. На месте происшествия работают экстренные службы, учащимся оказывают психологическую помощь. Обстоятельства и причины инцидента расследуются. Мотивы преступника остаются неизвестными.