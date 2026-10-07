Wildberries снизил штрафы для продавцов за задержку отгрузки товаров

Wildberries снизил штрафы для продавцов, работающих по модели FBS (доставка со склада селлера), за задержку отгрузки товаров. Изменения действуют с 7 октября и до конца года. Об этом сообщила Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК).

Штраф будут рассчитывать от цены с учетом скидок продавца. Возможны две модели расчета штрафов:

при задержке от 48 до 52 часов — штраф растет на 0,2% от цены товара за каждый час (начиная с 48-го часа);

при задержке от 52 часов и более — штраф фиксируется на уровне 1% от цены товара, вне зависимости от того, насколько долго продавец не отгружал заказ.

Также для селлеров продолжают действовать бонусы по FBS — снижение комиссии на 5 процентных пунктов (п. п.) за отгрузку до 13 часов и на 3,5 п. п. за отгрузку от 13 до 42 часов. Кроме того, до 192 часов увеличен срок автоотмены заказов, напомнили в АУРЭК.

Wildberries стал предоставлять льготы для продавцов после повреждения складов маркетплейса в некоторых регионах при ударах вооруженных сил Украины. Центробанк попросил кредиторов не требовать досрочного погашения кредита и не начислять штрафы и пени за просроченные платежи. Рекомендации ЦБ рассчитаны до сентября 2027 года.

О мерах поддержки маркетплейсов — в материале «Ъ» «Условно рассрочно».