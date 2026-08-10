Рекомендации ЦБ по кредитам для селлеров будут действовать до сентября 2027 года
Банк России порекомендовал кредиторам поддержать предпринимателей, пострадавших от ударов БПЛА по помещениям маркетплейсов. Эти рекомендации будут действовать до 31 августа 2027 года, следует из письма регулятора, опубликованного на его сайте.
В тексте письма отмечается, что рекомендации касаются кредитных и микрофинансовых организаций, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, кредитных потребительских кооперативов, а также бюро кредитных историй.
«Малые и средние предприятия, которые пострадали в результате террористических актов на территориях логистических центров, складских, производственных, торговых, офисных и других помещений, смогут обратиться за реструктуризацией своих кредитов и займов»,— сообщила пресс-служба Банка России.
ЦБ РФ призвал кредиторов идти навстречу заявителям, даже если заемщик не имеет права на кредитные каникулы, и реструктурировать займы по своим программам. Регулятор попросил кредиторов не требовать досрочного погашения кредита и не начислять штрафы и пени за просроченные платежи. Реструктуризация долга не должна негативно сказываться на кредитной истории предпринимателей, добавил регулятор.
ВСУ атакуют склады Wildberries беспилотниками с 18 июля. Были повреждены сортировочные центры компании в Подмосковье, Ленинградской, Самарской, Тульской и Владимирской областях, Краснодарском крае и других регионах. Глава Минэкономики России Максим Решетников сообщал, что ведомство прорабатывает меры поддержки предпринимателей, которые потеряли деньги из-за ударов по складам.