За три месяца в Самаре квадратный метр в новостройках в среднем подешевел на 2,1%

В третьем квартале стоимость «квадрата» в новостройках подешевела в 9 городах из 70 исследованных. В том числе снижение стоимости квадратного метра наблюдалось в Самаре — на 2,1%. Такие данные сообщает портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Средняя стоимость квартиры снизилась на 3,1%. Средняя цена за квадратный м в городе составляет 149,351 тыс. руб. Средняя стоимость квартиры в новостройке — 8,5 млн руб.

Помимо Самары, отрицательная динамика квадратного метра наблюдалась в Грозном (–10,6%), Череповце (–3,8%), Якутске (–2,8%), Севастополе (–1,7%), Барнауле (–1,6%), Астрахани (–1,3%), Новокузнецке (–1,2%) и Симферополе (–0,2%).

Руфия Кутляева