Экс-президента Косово приговорили к 25 годам тюрьмы

Специальный суд в Гааге 16 сентября приговорил экс-премьера и экс-президента Косово Хашима Тачи к 25 годам тюремного заключения по обвинению в военных преступлениях в ходе вооруженной борьбы косовских албанцев с Сербией в 1998–1999 годах. Трое других бывших командиров Армии освобождения Косово получили от 13 до 25 лет тюрьмы. В Косово назвали приговор «шокирующим» и призвали к его пересмотру. Не удовлетворены вердиктом и сербы, поскольку содеянное обвиняемыми не квалифицировано как преступления против человечности. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд признал Хашима Тачи виновным в военных преступлениях

Фото: Jerry Lampen / Reuters Суд признал Хашима Тачи виновным в военных преступлениях

Фото: Jerry Lampen / Reuters

Судья Специального суда в Гааге Чарльз Смит огласил обвинительный приговор экс-премьеру и экс-президенту Косово Хашиму Тачи и трем другим бывшим командирам Армии освобождения Косово (АОК) — экс-спикерам парламента Кадри Весели и Якупу Красничи, а также бывшему депутату Реджепу Селими. Хашим Тачи и Якуп Красничи приговорены к 25 годам тюрьмы, Кадри Весели — к 18, а Реджеп Селими — к 13 годам заключения.

Специальный суд был создан в 2015 году решением косовского парламента с целью привлечения к ответственности бывших командиров и бойцов АОК, совершивших военные преступления в ходе вооруженной борьбы косовских албанцев против Сербии в 1998–1999 годах. Хотя суд действует в рамках косовской юрисдикции, его персонал составляют исключительно иностранцы, и работает он в Гааге, дабы избежать возможного давления на свидетелей.

Судебный процесс над Хашимом Тачи и тремя другими командирами АОК продолжался более трех лет и завершился в феврале этого года. Прокуроры потребовали для каждого из обвиняемых по 45 лет тюрьмы, обвинив их в военных преступлениях и преступлениях против человечности. По версии обвинения, в центрах АОК незаконно содержались ее противники — албанцы, сербы, цыгане и другие; они подвергались неподсудным казням и пыткам, в результате чего погибли около ста человек. Защита все обвинения отвергла, ее ключевой тезис состоял в отсутствии доказательств, что обвиняемые знали о преступлениях боевиков АОК.

Приговор судья Смит начал оглашать в десять утра. Но еще с вечера предыдущего дня у здания Специального суда собрались сотни албанцев, чтобы выразить поддержку подсудимым. Тысячи людей пришли с флагами Косово и портретами бывших командиров АОК на центральные площади Приштины и других косовских городов, где власти установили огромные экраны, на которых велась трансляция заседания суда.

Вердикт Специального суда изначально был обречен стать взрывоопасным.

Накануне из Ассоциации косовских ветеранов предупредили: «Если командиры АОК не будут освобождены, запылают Косово, Северная Македония и Албания». Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду, что «(натовские.— “Ъ”) войска KFOR обеспечат безопасность населения Косово».

Чарльз Смит зачитывал приговор более полутора часов. Он объявил, что судьи не нашли подтверждений совершения обвиняемыми преступлений против человечности (то есть преступлений, связанных с систематическим и широкомасштабным насилием по отношению к представителям определенной, чаще всего этнической, группы людей). Зато суд счел, что прокуратура доказала совершение командирами АОК военных преступлений в виде незаконного лишения свободы как минимум 385 человек, которых жестоко избивали, а также убийства по крайней мере 96 мирных жителей.

По мнению судей, Хашим Тачи был «ключевой фигурой в реализации совместных преступных планов», он «не только знал о многих преступлениях, но и лично в них участвовал». Остальные трое командиров АОК «активно участвовали в осуществлении преступных планов».

Судьи сочли, что все четверо «несут уголовную ответственность за военные преступления в виде незаконного лишения свободы, жестокого обращения, мучений и противоправных убийств». В итоге бывшего президента Косово приговорили к 25 годам тюрьмы, а остальных обвиняемых — к срокам заключения от 25 до 13 лет. Вынесенный приговор еще не окончательный и может быть обжалован.

Реакция на приговор Специального суда в Косово, власти которого выделили на защиту четырех обвиняемых €28,47 млн, ожидаемо оказалась негативной. В Ассоциации ветеранов АОК гаагский суд назвали «преступным», заявив, что судьям «удалось удовлетворить интересы Сербии и России». Власти Косово были сдержаннее в оценках. И. о. президента Альбулена Хаджиу, назвав приговор «тяжелым ударом для родных» и «глубоко шокирующей вестью для Косово», призвала всех к «миру, спокойствию и единству», добавив, что судебный процесс еще не завершен.

Неудовлетворенность приговором выразили и сербы. Многолетний глава Республики Сербской Милорад Додик назвал его «карикатурой правды», пояснив: «Позор, что систематические убийства сербов не квалифицированы как преступления против человечности, получается, что сербы страдали как случайные прохожие. Тачи был идеологом и главарем террористической организации, непосредственным заказчиком и исполнителем».

Геннадий Сысоев