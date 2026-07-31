Армения переходит дорогу РЖД

Между Москвой и Ереваном назревает очередной конфликт — на этот раз из-за концессионного управления «дочкой» РЖД армянскими железными дорогами. Премьер Армении Никол Пашинян, который прежде предлагал передать управление третьей стороне, теперь допустил разбирательство по этому вопросу в арбитражном суде. А в ответ на торговые ограничения со стороны России Пашинян и вовсе пригрозил: за концессию Армения может потребовать $2 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

По соглашению от 2008 года армянские железные дороги на 30 лет были переданы под концессионное управление дочерней структуры РЖД — ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД). Однако 30 июля Никол Пашинян заявил, что речь все еще идет о собственности республики, а потому Армения имеет право использовать свои железные дороги «как считает целесообразным».

Решить этот вопрос можно «по-дружески», подчеркнул премьер. «Возникнут разногласия — потом обсудим в арбитраже»,— заметил Никол Пашинян. А затем и вовсе пригрозил, что за использование этих самых железных дорог Ереван может потребовать выплат: «Сейчас много говорится, в основном оппозицией, о возможности подорожания того-то или того-то (из-за торговых ограничений России.— “Ъ”). Может выясниться, что за то, что в Армении было бесплатно 30 лет, Армения начнет требовать $2 млрд. Я не намекаю на железную дорогу, я прямо говорю, что это собственность Республики Армения и другого варианта нет».

Никол Пашинян заговорил об этом спустя три дня после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Вопрос концессии тогда не обсуждался, но поднимались другие, не менее сложные вопросы: ограничения на ввоз в Россию армянских товаров и сближение Армении с Евросоюзом. И особого понимания в ходе общения лидеры двух стран не обнаружили.

«Есть факторы, которые вносят определенный нерв в отношения Армении и России,— признал армянский премьер после.— В частности, проблема с железной дорогой».

Под словом «проблема» в этом контексте Никол Пашинян имеет в виду не так давно возникшее у Еревана стремление как можно скорее восстановить участки дороги от Ерасха до границы с Азербайджаном и от участка Ахурик до турецкой границы. Открытие железнодорожного сообщения в этих направлениях необходимо для обеспечения транзита грузов и реализации транспортного проекта «Маршрут Трампа» — он должен соединить основную часть Азербайджана с его эксклавом Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении.

Стремясь решить этот вопрос, Никол Пашинян еще в январе просил российских партнеров в сжатые сроки закончить работы, а как альтернативный вариант предложил забрать эти участки из концессионного управления и восстановить за счет государства. Уже через месяц у главы армянского правительства возникло другое предложение: передать управление ж/д третьей стороне. Среди возможных кандидатов назывались Казахстан, ОАЭ и Катар. Российский Минтранс подчеркивал, что никаких обсуждений на этот счет не ведется.

Вечером 30 июля заявления из Еревана прокомментировал министр экономического развития России Максим Решетников. «ЮКЖД не бесплатный актив российской компании, а предприятие, в которое мы уже проинвестировали более 30 млрд руб., закупили новый подвижной состав и развиваем инфраструктуру на основе контрактных обязательств. Если эти обязательства будут в одностороннем порядке пересмотрены, а нашему инвестору будет нанесен ущерб, у нас будут основания требовать его компенсации»,— подчеркнул министр.

Слова о том, что Россия должна доплатить за использование этих дорог, господин Решетников назвал безосновательными.

В РЖД с «удивлением и недоумением из прессы узнали» о заявлении Никола Пашиняна и возможных финансовых претензиях к России, заявил, в свою очередь, глава холдинга Олег Белозеров. «Все права и обязанности сторон прописаны в концессионном договоре, стороной которого является и правительство Армении. Со своей стороны, намерены твердо его придерживаться, и если армянская сторона рассматривает возможность его прекращения или изменения его условий, мы вправе ожидать возврата вложенных инвестиций»,— отметил он.

Так или иначе, в случае расторжения соглашения с РЖД Армении нужно будет искать нового оператора для управления ж/д структурой страны, который принесет серьезные инвестиции для возобновления транспортного сообщения. Сохраняются вопросы, связанные с подвижным составом, который закупался во многом «дочкой» РЖД, персоналом, а также, конечно, с политическим аспектом.

Отношения Москвы и Еревана в последнее время и без того оказались в кризисном положении. Российская сторона, к слову, до сих пор не поздравила Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах, а решения возникших еще до выборов торгово-экономических проблем пока не прослеживается.

Лусине Баласян