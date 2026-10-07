В Сочи создали оперштаб после атаки на танкер в Черном море

В Сочи организовали работу городского оперативного штаба по ликвидации последствий атаки на танкер «Афрамакс Рио» в акватории Черного моря. Решение принято по итогам заседания, которое провел министр транспорта России Андрей Никитин.

В состав штаба вошли представители силовых ведомств, МЧС, Гидрометцентра и Роспотребнадзора. Специалисты контролируют обстановку в акватории и на береговой линии.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», танкер под флагом Либерии, перевозивший нефть, подвергся атаке безэкипажных катеров и загорелся. Экипаж из 23 человек спасен, пострадавших нет. Открытое горение на судне ликвидировано, спасательные суда продолжают дежурство.

По данным городских властей, разлива нефтепродуктов пока не зафиксировано. Судно дрейфует вдоль береговой линии Лазаревского района под воздействием черноморского течения.

В Сочи также продолжается экологический мониторинг. Превышений нормативов по загрязняющим веществам в атмосферном воздухе не выявлено. Роспотребнадзор отбирает пробы морской воды во всех четырех внутригородских районах.

На сочинских пляжах сохраняются ограничения на купание. Ситуация находится на постоянном контроле оперативного штаба.

Наталья Белоштейн