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В Ярославле открылась модельная библиотека за 9,5 млн рублей

В Ярославле открылась модельная библиотека на Суздальском шоссе, 1. На ее обновление по нацпроекту «Семья» направили около 9,5 млн руб., об этом сообщил Михаил Евраев в своем канале в «Макс».

Фото: Михаил Евраев, «Макс»

Фото: Михаил Евраев, «Макс»

Библиотеку оформили в лофт-стиле, объединив пространства общей темой железной дороги. Здесь появились конференц-зал «Встреча», зона для работы и чтения «Попутчик», семейная зона, ИТ-станция на три рабочих места и творческие мастерские.

Отдельное пространство посвятили истории Северной железной дороги. Книжный фонд пополнили детской и подростковой литературой, произведениями современных авторов и научно-познавательными изданиями.

В 2026 году на создание модельных библиотек в Ярославской области направили около 44 млн руб. 8 октября еще одну библиотеку откроют в Ростове Великом.

Виктория Самко

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