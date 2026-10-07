Темпы роста цен на вторичную недвижимость в крупных городах РФ упали почти вдвое
В июле—сентябре 2026 года темпы роста цен на вторичную жилую недвижимость крупных городов России замедлились почти вдвое. Если во втором квартале жилье в них подорожало в среднем на 2,7%, то в третьем квартале — лишь на 1,6%, подсчитали аналитики консалтинговой компании SRG, на которых ссылается «РБК Недвижимость».
Среди миллионников снизились цены только в Краснодаре (на 0,69%, до 131,5 тыс. руб. за кв. м) и Ростове-на-Дону (лишь на 0,2%, до 137,2 тыс. руб. за кв. м). Близкая к нулю динамика с ростом 0,2% за квартал аналитиками отмечена в Казани, до 201,6 тыс. руб. за кв. м. Во всех остальных мегаполисах за три последних месяца вторичное жилье подорожало на 0,7–2,6%.
Замедление роста цен само по себе не означает разворота рынка: при положительной динамике речь идет о более медленном удорожании. Для вторичного жилья ключевыми каналами давления на цены ранее назывались доступность ипотеки и объем предложения: в ноябре 2021 года аналитики связывали постепенную стабилизацию на крупнейших рынках со снижением доступности кредитов и ростом предложения.
В июне 2024 года дорогую ипотеку называли основным сдерживающим фактором вторичного рынка; ставки в некоторых крупных банках тогда составляли 18,3–21,3% годовых. В апреле 2022 года на фоне падения спроса на 40–50% предложение выросло на 17%, а новые лоты выходили по более актуальным ценам — так ослабление спроса и увеличение выбора ограничивают рост цен.