В Астраханской области обновят региональные нормы о выборах

Депутат астраханской облдумы Александр Тимофеев предложил привести региональные нормы о выборах в соответствие с актуальными поправками в федеральное законодательство, касающееся избирательных прав граждан (№ 130-ФЗ от 02.05.2026). Законопроект рассмотрят на ближайшем заседании парламента, сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханская облдума рассмотрит законопроект о сроках регистрации кандидатов

Фото: Марина Окорокова Астраханская облдума рассмотрит законопроект о сроках регистрации кандидатов

Фото: Марина Окорокова

Ключевым аспектом инициативы является регламентация действий избирательных комиссий при отмене их решений об отказе в заверении списков кандидатов. Если вышестоящая инстанция или суд отменяет такой отказ, комиссия обязана повторно рассмотреть вопрос о заверении не позднее одного дня после вступления судебного акта в силу или принятия решения вышестоящим органом.

Законопроект также уточняет сроки подачи документов для регистрации кандидатов. В определенных ситуациях материалы могут быть представлены после истечения общих дедлайнов, но не позднее пяти дней после решения комиссии и 15 дней до дня голосования.

Решение о регистрации или отказе в ней должно быть принято не позднее чем за восемь дней до выборов. Эти положения распространяются как на выборы в Думу Астраханской области, так и на муниципальные выборы.

Целью изменений выступает создание прозрачного механизма восстановления избирательных процедур при отмене ранее принятых решений. Это позволит гарантировать соблюдение прав кандидатов и партий в соответствии с новыми федеральными требованиями.

Марина Окорокова