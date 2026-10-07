Стоимость казармы в Кронштадте снизили до 356 млн рублей

В Кронштадте на торги выставили Вторую западную оборонительную казарму на улице Зосимова, 3. Начальная цена объекта культурного наследия федерального значения составляет 355,72 млн руб., сообщается на сайте ДОМ.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год начальная цена уменьшилась почти на 193 млн руб., или примерно на 35%

Фото: ДОМ.РФ За год начальная цена уменьшилась почти на 193 млн руб., или примерно на 35%

Фото: ДОМ.РФ

Площадь комплекса составляет 24,9 тыс. кв. м. Вместе с ним в аренду на семь лет предоставляется земельный участок площадью 3,97 га. Сейчас стоимость квадратного метра составляет около 14,3 тыс. руб.

Начальную стоимость казармы с момента первых торгов снижали дважды. В сентябре 2025 года объект выставляли за 548,73 млн руб. В ноябре цену снизили на 15%, до 469,94 млн руб. В июле 2026 года, после отсутствия заявок, стоимость снизили еще раз — до 355,72 млн руб. Таким образом, за год начальная цена уменьшилась почти на 193 млн руб., или примерно на 35%.

Одноэтажное здание построили в 1826-1828 годах. В последующие годы казарму несколько раз перестраивали. После Великой Отечественной войны здесь располагалась 42-я мореходная школа ВМФ, закрывшаяся в 2014 году. В начале 1980-х годов здание надстроили третьим этажом. Позднее в корпусах разместили склады и мастерские.

После реконструкции в казарме можно разместить крупный гостиничный проект, образовательное учреждение, арт-пространство или многофункциональный комплекс. Победитель торгов должен будет провести реставрацию и сохранить объект в соответствии с требованиями законодательства. Срок выполнения этих условий составляет семь лет.

Аукцион состоится 16 октября, заявки принимаются до 12 октября.

Карина Дроздецкая